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رأسية موراتا تقفز بريال مدريد إلى صدارة الدوري

المصدر: مدريد - د ب أ
موراتا محتفلاً بعد تسجيل هدف الفوز المتأخر
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استعاد ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدفين أمام مضيفه فياريال إلى الفوز 3 - 2 اليوم الأحد، في ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم فياريال بهدفين سجلهما مانو تريغيروس وسيدريك باكامبو في الدقيقتين 50 و56 ،ثم تعادل ريال مدريد بهدفين لغاريث بيل وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 64 و74 ، وجاء هدف رونالدو من ضربة جزاء ، قبل أن يسجل ألفارو موراتا هدف الفوز 3 - 2 للريال قبل سبع دقائق من النهاية.

وصعد ريال مدريد من جديد إلى المركز الأول رافعا رصيده إلى 55 نقطة ومتفوقا بفارق نقطة واحد أمام برشلونة، الذي كان قد انتزع الصدارة مؤقتا بانتصار مثير على مضيفه أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 39 نقطة في المركز السادس.

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#ريال مدريد, #فياريال, #رونالدو, #بيل, #موراتا

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