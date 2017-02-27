روما يواصل مطاردة يوفنتوس بثلاثية في شباك إنتر

واصل روما ملاحقة يوفنتوس في سباق الصدارة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا 3 - 1 من مضيفه إنتر يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وأبقى روما على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر) قبل 12 مرحلة من نهاية المسابقة، محققا بذلك انتصاره الرابع على التوالي في البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد إنتر الذي تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم والثانية خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة عند 48 نقطة في المركز السادس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدف نظيف حمل توقيع النجم البلجيكي رادجا ناينغولان في الدقيقة 12 من قذيفة صاروخية رائعة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ناينغولان الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 56 من تسديدة مماثلة، قبل أن يقلص ماورو إيكاردي الفارق بتسجيله هدفا لإنتر في الدقيقة 81.

وأطلق روما رصاصة الرحمة على آمال إنتر في التعادل، بعدما أحرز (البديل) دييجو بيروتي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84.