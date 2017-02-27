شقيق غريزمان يثير جماهير مانشستر يونايتد

أثار ثيو جريزمان شقيق اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان جدلا كبيرا بين أنصار نادي مانشستر يونايتد، بعد تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي أعرب فيها عن تأييده النادي الإنجليزي خلال المباراة، التي فاز فيها بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأحد.

وربطت جماهير مانشستر يونايتد بين ما قاله ثيو وبين انتقال وشيك لمهاجم أتلتيكو مدريد لصفوف ناديها.

وأعرب ثيو الذي يعمل مديرا لأعمال شقيقه وممثلا له، بعد أن أنهى غريزمان علاقته بوكيل أعماله السابق في سبتمبر الماضي، عن تأييده لمانشستر يونايتد عبر "تويتر" في مباراته أمام ساوثهامبتون في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي أقيمت الأحد على ملعب ويمبلي، وانتهت بفوز "الشياطين الحمر" 3-2.

ويرى قطاع كبير من جماهير مانشستر يونايتد أن التغريدات الأخيرة لثيو على مواقع التواصل الاجتماعي تعد محاولة منه لدفع النادي الإنجليزي لتقديم عرض لأتلتيكو مدريد لضم شقيقه في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.