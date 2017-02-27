فياريال يعلن إصابة حارسه أسينخو بقطع في رباطه الصليبي

قال نادي فياريال الم إن حارس مرماه سيرجيو أسينخو أصيب بتمزق جديد في أربطة الركبة وهو ما يعني غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.



وتعرض أسينخو (27 عاما) للإصابة وهي الرابعة له من هذا النوع رغم أنها الأولى في الركبة اليسرى خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 3-2 أمام ريال مدريد مساء الأحد.



وقال فياريال في بيان بهذا الخصوص : أكدت الفحوص التي خضع لها سيرجيو أسينخو إن حارس المرمى أصيب بتمزق في الرباط الصليبي.. للركبة اليسرى.



وسيحتاج الحارس المصاب لعملية جراحية لإصلاح الإصابة وسيحتاج لنحو ستة أشهر للتعافي.



وكان أسينخو الذي شارك في 29 مباراة مع فياريال في كل البطولات خلال الموسم الحالي أصيب للمرة الأولى في 2010 عندما كان تابعا لأتليتيكو مدريد ثم تكررت الإصابة بعد ذلك بعام أثناء إعارته لملقا.



وجاءت الإصابة الثالثة في أربطة الركبة اليمنى في أبريل 2015 وغاب بسببها عن صفوف فياريال سبعة أشهر.