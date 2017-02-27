لاعبو كريستال بالاس.. فازوا فحطم المشجعون حافلتهم

قامت مجموعة من مشجعي كريستال بالاس الإنجليزي بتخريب حافلة الفريق بالخطأ، حيث اعتقدوا أنها تخص فريق ميدلزبره المنافس له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن الالتباس جاء نظرا لطمس كلمة "نادي كريستال بالاس" التي كانت مكتوبة على الحافلة، وذلك خلال انتظار الحافلة في أحد الفنادق بجنوب العاصمة البريطانية لندن قبل مباراة كريستال بالاس أمام ضيفه ميدلزبره على ملعب "سيلهرست بارك" يوم السبت ضمن منافسات الدوري.

وجاء الكشف عن الخطأ الذي وقع فيه مشجعو كريستال من خلال تغريدة نشرها أحد مسؤولي ستاد الفريق بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: 40 ألف جنيه إسترليني قيمة الأضرار التي لحقت بحافلتنا، وذلك للاعتقاد بأنها حافلة ميدلزبره.

وأكد متحدث باسم كريستال بالاس وقوع الحادث في تصريحات لصحيفة "ذا صن" مساء الأحد قائلا إنه جرى إبلاغ الشرطة.

وانتهت لمباراة بفوز كريستال بالاس 1 - صفر ليغادر مراكز الهبوط بجدول الدوري الممتاز.