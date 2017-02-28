بيكيه يثير الإسبان حول المساعدات التحكيمية لريال مدريد

ارتفعت وتيرة الجدال في الكرة الإسبانية هذه الأيام بشكل غير مسبوق، بعدما اتجهت الأنظار إلى ما يسميه البعض مجاملات التحكيم لنادي ريال مدريد، الذي كذب تلميحات نظيره فياريال حول قيامه بإرشاء أحد الحكام، هذا بالإضافة إلى استياء جيراد بيكيه، مدافع برشلونة من المعاملة المميزةعلى حد قوله التي يحظى بها نادي العاصمة على المستوى التحكيمي.

القليل هم من يتحدثون اليوم عن انتفاضة ريال مدريد أمام فياريال أو هدف الانقاذ، الذي سجله ميسي في شباك أتلتيكو مدريد أو عن اشبيلية، الذي بات مرشحا شرعيا للفوز ببطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وبعيدا عن كل هذا أصبحت النقاشات في أسبانيا تدور حول سطوة التحكيم وحسب، ولم تعد الأهداف هي محور الاهتمام.

وجاءت الدقيقة 72 في مباراة فيارريال أمام ضيفه ريال مدريد يوم الأحد لتفجر جدلا كبيرا لم ينقطع حتى هذه اللحظة، عندما أطلق حكم اللقاء خيسوس خيل مانثانو صافرته محتسبا ركلة جزاء لصالح النادي الملكي، بداعي ارتطام الكرة بيد برونو سوريانو، لاعب فياريال، مما منح الضيوف فرصة معادلة النتيجة (2 - 2)، قبل أن يسجل ألفارو موراتا الهدف الثالث، ليهدي فوزا ثمينا للفريق المدريدي.

وعقب انتهاء المباراة، انتشر الجدال حول قرار الحكم كالنار في الهشيم، حيث قطع بيكيه فترة الصمت، التي التزم بها مؤخرا، وانطلق يتحدث عن رؤيته حول التحكيم، مؤكدا أن ريال مدريد يحظى بأفضلية أكثر من برشلونة في هذه النقطة، وهو ما يضر بفريقه، على حد تعبيره.

ورغم ذلك لم تكن كلمات بيكيه في هذا الخصوص هي الأكثر قسوة، حيث أطلق فيرناندو رويج، رئيس نادي فياريال تصريحات مدوية، مشيرا بأصابع الاتهام إلى حكم اللقاء وأثار حوله الكثير من الشبهات.

وقال رويج: لقد خرج من الملعب وهو يحمل حقيبة عليها شعار ريال مدريد.

وأوضح بعض المراقبين أن حصول الحكم على هدية من نادي ريال مدريد هو أمر طبيعي يقوم به هذا النادي عادة وأندية أخرى أيضا مع مختلف الحكام بعد كل مباراة.

وفي الوقت نفسه، أكدت وسائل الإعلام الموالية لريال مدريد أن النادي الملكي تقدم بشكوى رسمية للمسؤولين عن مسابقة الدوري الإسباني، على خلفية تعمد القنوات التليفزيونية إعادة لقطات معينة لبعض الأحداث وقعت خلال اللقاء.

وقالت شبكة "لا سيكستا" التليفزيونية: يعتقدون أنه يتم التركيز على اللعبات المثيرة للجدل، والتي تأتي في صالح فريق زيدان، بيد أنه عندما يحدث العكس يتم التغافل عنها.

ويرى ريال مدريد أن القنوات التليفزيونية أغفلت المخالفات، التي أحاطت بهدفي فياريال خلال المباراة.

ويبدو أن الحكام لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الاتهامات الخطيرة، حيث قررت اللجنة الفنية للحكام، التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تقديم شكوى في حق رويج وبيكيه، بسبب تصريحاتهما.

هذه هي الأجواء، التي تحيط في الوقت الراهن بالكرة الإسبانية، في حين لا تزال هناك 14 مرحلة متبقية على انتهاء بطولة الدوري الإسباني، التي أصبح الصراع فيها بين ريال مدريد وبرشلونة وأشبيلية يدور حول فارق ثلاث نقاط، في الوقت، الذي لا تتوقف فيه وتيرة الجدل عن التحكيم في الارتفاع.