دوري أبطال آسيا: أولسان واوراوا يكتسحان برزبين وسيول

المصدر: أولسان - د ب أ

اكتسح أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ضيفه برزبين روار الأسترالي 6-0 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم إن سنغ كيم بهدف لاولسان في الدقيقة 11 ثم أضاف الكرواتي ميسلاف أورسيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 13 و34.

وفي الشوط الثاني أحرز الكرواتي إيفان كوفاسيتش الهدف الرابع لأولسان في الدقيقة 55 ثم سجل إن سنج كيم الهدف الثاني له والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 قبل أن يختتم جونج هو لي التسجيل في الدقيقة 93.

وحصد اولسان أول ثلاث نقاط في رصيده ليتصدر المجموعة الخامسة مؤقتا ويحتل برزبين المركز الثالث بنقطة واحدة.

وسحق اوراوا ريد دياموندز الياباني ضيفه اف سي سيول الكوري الجنوبي 2-5 في المجموعة السادسة.

وتقدم يوكي موتو وتاداناري لي بهدفين لاوراوا ريد دياموندز في الدقيقتين التاسعة و11 ثم رد بارك تشو يونج بهدف لسيول في الدقيقة 14.

وسجل تاكاهيرو سكيني الهدف الثالث لاوراوا في الدقيقة 15 ثم تبعه تومويا يوجاجين ويوشياكي كوماي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس للفريق الياباني في الدقيقتين 21 و45 ثم سجل ديان داميانوفيتش الهدف الثاني لسيول في الدقيقة 92.

وحقق اوراوا فوزه الثاني على التوالي ليعزز صدارته للمجموعة السادسة برصيد ست نقاط وظل سيول بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير