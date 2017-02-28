ديبورتيفو لاكورونا يستعين بالمدرب بيبي ميل

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني تعاقده مع بيبي ميل ليتولى منصب المدير الفني للفريق خلفا لغايزكا غاريتانو الذي أقيل من منصبه يوم الأحد.

وأوضح النادي من خلال موقعه على الإنترنت أن ميل سيتولى المنصب بعقد يستمر حتى يونيو المقبل ، وسيقود مران الفريق المقرر يوم الثلاثاء.

وستكون المباراة المقررة أمام أتلتيكو مدريد يوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإسباني هي الأولى للاكورونا تحت قيادة مدربه الجديد.

وكان النادي قد أقال غاريتانو لسوء النتائج ، التي كان آخرها هزيمة الفريق أمام ليغانيس صفر - 4 يوم السبت ، والآن يعلق أماله على بيبي ميل لتصحيح المسار وتفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل لاكورونا المركز السابع عشر في الدوري برصيد 19 نقطة حصدها خلال 23 مباراة خاضها حتى الآن.