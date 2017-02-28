زيدان عن لاعبي مدريد: فخور باحترامهم للحكام

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه يشعر بالفخر، بفضل الاحترام، الذي يظهره لاعبوه للحكام، كما أشاد بهؤلاء اللاعبين واصفاً إياهم بالرائعين والمحترفين.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء: "لا أقحم نفسي في أمور تتعلق بالحكام، هذا الأمر ينطبق على اللاعبين أيضا، لدي فريق رائع في هذا الخصوص، كل ما يرغبون فيه هو القيام بالأمور على نحو جيد، أنا فخور باللاعبين، لأنهم يحترمون الحكام كثيرا، أنا أساندهم حتى النهاية".

ولم يرغب زيدان في التطرق بشكل عميق إلى الجدل المشتعل حاليا حول التحكيم في الكرة الإسبانية، وتغاضى عن تقييم التصريحات الأخيرة لرئيس نادي فياريال، فيرناندو رويج، الذي وجه انتقادات لاذعة لحكم مباراة ناديه أمام النادي الملكي يوم الأحد الماضي، عندما ادعى حصوله على هدايا من ريال مدريد بعد انتهاء المباراة.

وأضاف زيدان قائلا: "الشيء الوحيد، الذي يمكنني قوله هو أنني لا أتفق مع هذه الكلمات، كل ما يهمني هو اللاعبون، الذين أراهم رائعين ومحترمين ومحترفين".

وأشار مدرب ريال مدريد إلى التصريحات الأخيرة للاعب جيرارد بيكيه، نجم دفاع برشلونة، الذي ادعى وجود تمييز تحكيمي لصالح ريال مدريد وضد فريقه.

واستطرد زيدان، قائلا: "الجميع يمكنهم الإدلاء بآرائهم، لا أحد يستطيع أن يمنعهم، ولكن هذا غير حقيقي، أنا فخور باللاعبين لأنهم يحترمون الحكام، نحن نرغب في إمتاع الناس، ريال مدريد دائما ما يلتزم بالاحترافية والاحترام".

وتحدث زيدان أيضا خلال المؤتمر عن موضوع آخر مثير للجدل يتعلق بتألق اللاعبين البدلاء للنادي الإسباني، مثل الفارو موراتا واسكو، الذين يقدمون أداء أفضل من بعض اللاعبين الأساسيين مثل كريم بنزيمة وآخرين.

وتابع المدرب الفرنسي، قائلا: "أعتقد أننا نحقق الفوز جميعا معا، في الوقت، الذي يصنع فيه البعض الفارق، إذا كان هناك لاعب تدفع به في 14 مباراة ثم تستبعده في مباراة واحدة، سيشعر بالضيق، وهذا أمر جيد بالنسبة له ولي لا يمكنني إسعاد الجميع، أرغب في أن أظهر لفريقي أن الجميع يتمتعون بالأهمية".

ويستضيف ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعبه فريق لاس بالماس في جولة جديدة من الدوري الإسباني بهدف التأكيد على الصدارة.

واختتم زيدان حديثه قائلا: "إنه فريق يتحكم في الكرة بشكل جيد (لاس بالماس)، سنسعى إلى سلب الاستحواذ منهم على ملعبنا".