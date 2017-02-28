جيروم فالك يطعن ضد قرار إيقافه

قالت محكمة التحكيم الرياضية، ومقرها سويسرا، اليوم الثلاثاء، إن جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" طعن ضد قرار إيقافه لعشر سنوات عن أي نشاط متعلق باللعبة.

ويستأنف فالك القرار الذي أصدرته لجنة التظلمات في الفيفا يوم 24 يونيو 2016 بعد تحقيق فساد.

وأدين الفرنسي فالك - الذراع اليمنى لرئيس الفيفا سيب بلاتر الموقوف حاليا لثماني سنوات - من جانب الاتحاد الدولي بسوء التصرف بشأن بيع تذاكر كأس العالم وإساءة استغلال نفقات السفر، ومحاولة بيع الحقوق التلفزيونية بأقل من قيمتها السوقية وإفساد أدلة.