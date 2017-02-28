في أول مباراة بعد رانييري.. ليستر يضرب ليفربول بثلاثية

أعاد المهاجم الدولي جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي حامل اللقب إلى طريق الانتصارات وقاده للفوز على ضيفه ليفربول 1-3 يوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فاردي الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 29 و60 وتكفل دانيال درينكووتر بتسجيل الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 39، بينما وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة 68.

وابتعد ليستر خطوة عن دائرة الهبوط في الدوري الإنجليزي وتقدم من المركز الثامن عشر إلى الخامس عشر بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة وتجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة في المركز الخامس.

وقررت إدارة ليستر الاستغناء عن خدمات الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني للفريق يوم الخميس الماضي بسبب سوء نتائج الفريق بعد تسعة أشهر فقط من قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز (بريمير ليج) للمرة الأولى في تاريخ النادي الذي يبلغ 133 عاما.

وخاض ليستر أول مباراة له تحت قيادة المدرب المؤقت كريج شكسبير الذي أعاد للفريق جزءا من هيبته أمام ليفربول.

وحقق ليستر سيتي أول فوز له في عام 2017 إذ يرجع آخر انتصار له إلى 31 ديسمبر 2016 حينما تغلب على ضيفه ويستهام يونايتد بهدف نظيف، ومنذ ذلك الحين تعادل الفريق مرة واحدة وخسر في آخر خمس مباريات.

وحقق ليستر فوزه السادس هذا الموسم مقابل ستة تعادلات و14 هزيمة فيما خسر ليفربول للمرة الخامسة مقابل 14 انتصارا وسبعة تعادلات