قائد ليفربول: لاعبو الفريق تناولوا الكحول في إسبانيا

اتهم جايمي كاراغار قائد ليفربول السابق ومحلل قناة "سكاي سبورت" الحالي، لاعبي فريقه الحالي بتناول المشروبات الكحولية أثناء معسكرهم الذي أقيم في إسبانيا بداية الشهر الجاري، بعد الأداء السيئ الذي ظهروا عليه أمام ليستر سيتي في المباراة التي انتهت لمصلحة الأخير 3-1.

وقال كاراغار الغاضب بسبب النتيجة: أظن لاعبي ليفربول كانوا يتناولون المشروبات الكحولية في معسكر إسبانيا، وهذا ما يفسر مستواهم السيئ في المباراة، والآن بات لدى إيفرتون (غريم ليفربول التقليدي) فرصة تجاوزنا في الترتيب. معتبراً أن تلك المباراة كانت أسوأ مباراة يشاهدها منذ وقت طويل، وأن الفريقين كانا يتباريان على لقب الفريق الأسوأ.

ومن جانبه، اعتبر يورغن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبيه حاولوا بقوة لتقديم كل ما لديهم، ولديهم الفرصة لصناعة مستقبلهم، لكن من ناحيتي، عليّ أن أحلل كل ما حدث وأتعامل معه إذا حدث مجدداً.