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البرازيلي آلان ينقذ غوانزو من الخسارة أمام سامسونغ

المصدر: سيول - د ب أ
دوغلاس محتفلاً بتسجيل هدف التعادل
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أفلت فريق غوانزو إيفرغراند الصيني من الهزيمة أمام مضيفه سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي وتعادل معه 2 - 2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة فى بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح ناتانيال سانتوس جونيور التسجيل لبلووينغز في الدقيقة 15 ثم أدرك ريكاردو غولارت التعادل لغوانزو في الدقيقة 25 قبل أن يتقدم بلووينغز مجددا بهدف للاعب جوناثان في الدقيقة 32 .

وقبل تسع دقائق فقط من النهاية أنقذ ألان دوجلاس الفريق الصيني من الهزيمة الأولى وسجل له هدف التعادل 2 - 2 .

ورفع غوانزو رصيده بذلك إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة مقابل نقطتين لبلووينغز حيث أنه التعادل الثاني له.

كلمات دالّة

#غوانزو, #سامسونغ, #دوري أبطال آسيا

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