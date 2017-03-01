تأجيل جديد يواجه صفقة بيع ميلان إلى الصينيين

باتت صفقة بيع ميلان الإيطالي إلى مستثمرين صينيين مهددة بالتأجيل مرة أخرى، بعدما كشفت مصادر "فرانس برس" احتمالية تأجيل الصفقة حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان مالك النادي سيلفيو برلوسكوني قد وافق في أغسطس 2016 على بيع النادي الذي يرأسه منذ ثلاثة عقود مقابل 740 مليون يورو إلا أن موعد انجاز الصفقة التي تتم على مراحل، أرجىء مرارا.

وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه: طلب الطرف الصيني تأجيل التوقيع حتى نهاية الشهر، وقد يكون ذلك ممكنا مع دفعة جديدة بقيمة 100 مليون يورو.

وبحسب وسائل الاعلام الايطالية، سدد الطرف الصيني حتى الان 200 مليون يورو في دفعات سابقة، وهو يواجه صعوبات مالية بعد انسحاب أحد المستثمرين.

واكدت صحيفة "لاريبيبليكا" أن أحد المستثمرين الصينيين كان من المفترض أن يساهم بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليون لكنه انسحب لانه لم يستطع الحصول على تصريح باخراج هذا المبلغ من الصين.



ويشمل الاتفاق الموقع بين مجموعة "فين اينفست" القابضة التابعة لسيلفيو برلوسكوني ومجموعة "سينو-يوروب سبورتس" التي تمثل الشراة الصينين، 99% من أسهم النادي الايطالي مقابل 740 مليون يورو منها 220 مليون كاستعادة ديون مستحقة.

وسددت دفعتان (كل منهما 100 مليون يورو) حتى الآن، ويبقى 320 مليونا لحساب مجموعة "فين اينفست" كي تكتمل عملية البيع.