خيسي في برنابيو.. ذكريات الإصابة والنصيحة والألم

سيعود خيسي لاعب ريال مدريد السابق إلى ستاد سانتياغو برنابيو مع ناديه لاس بالماس يوم الأربعاء متسائلا عن الشكل الذي كانت ستتخذه مسيرته الواعدة مع العملاق الاسباني لو لم يصب في الركبة.



وكان خيسي - الذي انضم إلى لاس بالماس في أواخر يناير الماضي على سبيل الاعارة من باريس سان جيرمان بعد انتقال كارثي إلى النادي الفرنسي مقابل 25 مليون يورو - يعتبر فيما مضى أحد المواهب الواعدة في كرة القدم الاسبانية.



وقاد منتخب اسبانيا للشباب تحت 19 عاما للفوز ببطولة اوروبا 2012 وكان هداف المسابقة وحطم الرقم القياسي لإميليو بوتراغينيو في عدد الأهداف مع ريال مدريد الرديف قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول بقيادة الايطالي كارلو أنشيلوتي موسم 2013-2014 وسجل ثمانية أهداف في 31 مباراة.



وتعثرت مسيرته عندما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مواجهة شالكه في دوري أبطال أوروبا في مارس اذار 2014 واستغرقت عملية التعافي وقتا طويلا إذ تعرض لعدوى ليبتعد عن المنافسات تسعة أشهر.



ولم يفتقر اللاعب البالغ عمره 24 عاما للثقة في صغره وصرح بأنه يتوقع فوزه بالكرة الذهبية مستقبلا ولكنه أقر يوم الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة ماركا الرياضية اليومية بأن ثقته بنفسه اهتزت بفعل الاصابة.



وقال: هذا ليس عذرا ولكن الواقع أن الاصابة كبحت مسيرتي وحياتي الشخصية وبعدها بات كل شيء أصعب. الحفاظ على المستوى والثقة بالنفس باتت أصعب الان.



وأضاف : فقط من أصيب بقطع في الرباط الصليبي يدرك طبيعة الوضع ولا أتمنى أن يتعرض أحد لهذه الاصابة. فكرت كثيرا في ما كان سيحدث لو لم أصب وأنا واثق من أنني كنت سأصبح عنصرا أساسيا في التشكيلة الأساسية لريال بلا منازع.



ولعب خيسي 38 مباراة في كل المسابقات وسجل ستة أهداف لصالح ريال الموسم الماضي ولكن المدرب زين الدين زيدان أقر العام الماضي بأن الوضع سيصبح أفضل لو رحل اللاعب عن النادي بالقول: لو كنت صديقه أو أحد أفراد عائلته.. كنت سأنصحه بالبحث عن (فرصة) المشاركة بصورة أكبر.



وعمل خيسي بنصيحة المدرب الفرنسي وانتقل إلى باريس سان جيرمان ولكن سريعا ما اتضح أنه انتقل إلى الوجهة الخاطئة إذ لم يناسب أسلوب لعب بطل فرنسا المعتمد على الاستحواذ اللاعب الاسباني الذي يمتاز بالقوة والسرعة.



وشارك اللاعب الاسباني كأساسي في مباراتين ولعب بديلا في 12 لقاء بكل المسابقات وسجل هدفين وزادت متاعبه باصابة أخرى في الركبة والتهاب في الزائدة الدودية.



وواجه المهاجم - الذي يحترف الغناء أيضا - صعوبة في التأقلم على محيطه الجديد.



وفي أكتوبر الماضي انتقد مقال في صحيفة لو باريزيان قراره بالاقامة في أحد الفنادق الفخمة بدلا من شراء منزله الخاص وقال إنه لم يبذل جهدا كبيرا في تعلم الفرنسية.



وقال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في مقابلة مع لو باريزيان إن التعاقد مع خيسي كان "خطأ" بينما قال المدرب أوناي إيمري: خيسي يحتاج للعب كي يستعيد الايقاع المطلوب والثقة.



وفي جزر الكناري مسقط رأسه حظي خيسي باستقبال الأبطال من جانب تسعة الاف مشجع ولكن في وجوده خسر لاس بالماس أربع مباريات خاضها منذ انضمامه ليتراجع إلى المركز 12 في جدول الترتيب.



ويعتقد كيكي سيتين مدرب لاس بالماس أن سقف التوقعات المرتفع أرهق خيسي.



وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عشية مواجهة ريال "إنه مفعم بالأمل ولكنه يشعر بثقل المسؤولية نظرا لما يعنيه العودة إلى الجزيرة وتركيز الجميع عليه.. وهذا ليس ايجابيا، ولكن فور تسجيل أول أهدافه.. سيأتي المزيد.