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كلوب: مصير ستوريدج سيحسم نهاية الموسم

المصدر: ليفربول - رويترز
ستوريدج لم يحرز أي هدف خلال آخر 7 مباريات
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قال المدرب يورغن كلوب إن مستقبل دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سيتم تقييمه في نهاية الموسم.

وواجه ستوريدج (27 عاما) - الذي لم يسجل أي هدف في مشاركاته السبع الأخيرة مع ليفربول - معاناة بسبب الإصابات ووفقا لتقارير إعلامية فإنه قد يتصدر قائمة من الراحلين المحتملين عن ستاد أنفيلد.

وأبلغ كلوب وسائل إعلام بريطانية: ليس لدي أي فكرة عما سيحدث في الصيف. الأمر لا يتعلق بدانييل وحده لكن بالعديد من اللاعبين.

وأضاف: سنتخذ قرارا ونتحدث عن دانييل وأي لاعب آخر في نهاية الموسم. أشياء كثيرة ستؤثر في هذا الأمر ويمكننا التحدث عندما يأتي وقتها.

وتابع: علينا إعادته لأفضل شكل ممكن ثم ننهي الموسم بأفضل طريقة، دانييل لم يتدرب لثمانية أو تسعة أيام بسبب عدوى.

وانهارت مساعي ليفربول - الذي حقق فوزا واحدا في الدوري في 2017 - للمنافسة على اللقب مع تراجعه للمركز الخامس بفارق 14 نقطة وراء تشيلسي المتصدر قبل 12 مباراة على نهاية الموسم.

وسيكون ليفربول على الأرجح بدون القائد جوردان هندرسون - الذي يعالج من إصابة في القدم - عندما يستضيف ارسنال صاحب المركز الرابع يوم السبت في مواجهة حاسمة بسباق التأهل لدوري أبطال اوروبا.

وقال كلوب: يبدو أن (هندرسون) لن يكون مستعدا لمباراة ارسنال. سنرى ما سيحدث.

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#كلوب, #ستوريدج, #ليفربول, #أرسنال

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