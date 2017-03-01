كلوب: مصير ستوريدج سيحسم نهاية الموسم

قال المدرب يورغن كلوب إن مستقبل دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سيتم تقييمه في نهاية الموسم.



وواجه ستوريدج (27 عاما) - الذي لم يسجل أي هدف في مشاركاته السبع الأخيرة مع ليفربول - معاناة بسبب الإصابات ووفقا لتقارير إعلامية فإنه قد يتصدر قائمة من الراحلين المحتملين عن ستاد أنفيلد.



وأبلغ كلوب وسائل إعلام بريطانية: ليس لدي أي فكرة عما سيحدث في الصيف. الأمر لا يتعلق بدانييل وحده لكن بالعديد من اللاعبين.



وأضاف: سنتخذ قرارا ونتحدث عن دانييل وأي لاعب آخر في نهاية الموسم. أشياء كثيرة ستؤثر في هذا الأمر ويمكننا التحدث عندما يأتي وقتها.



وتابع: علينا إعادته لأفضل شكل ممكن ثم ننهي الموسم بأفضل طريقة، دانييل لم يتدرب لثمانية أو تسعة أيام بسبب عدوى.



وانهارت مساعي ليفربول - الذي حقق فوزا واحدا في الدوري في 2017 - للمنافسة على اللقب مع تراجعه للمركز الخامس بفارق 14 نقطة وراء تشيلسي المتصدر قبل 12 مباراة على نهاية الموسم.



وسيكون ليفربول على الأرجح بدون القائد جوردان هندرسون - الذي يعالج من إصابة في القدم - عندما يستضيف ارسنال صاحب المركز الرابع يوم السبت في مواجهة حاسمة بسباق التأهل لدوري أبطال اوروبا.



وقال كلوب: يبدو أن (هندرسون) لن يكون مستعدا لمباراة ارسنال. سنرى ما سيحدث.