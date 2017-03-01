هزيمة يوفنتوس تنهي مقاطعة نابولي للإعلام

أعلن نادي نابولي الإيطالي انتهاء مقاطعته للصحافة المحلية بعد أن أعرب مسؤولوه ولاعبوه عن سخطهم على أداء حكم مباراتهم في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا أمام يوفنتوس يوم الثلاثاء والتي انتهت بخسارتهم 3-1.

وقال كريستيانو جيونتولي مدير الكرة في نابولي: إنها قرارات مخزية تضر بالكرة الإيطالية، هذا الحكم بمثابة عار.

وتقدم نابولي في النتيجة في الدقيقة 36 مباراة الثلاثاء على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية عن طريق اللاعب الإسباني خوسيه كايخون، ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني من اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء خطأ على اللاعب كاليدو كوليبالي ضد المهاجم باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، داخل منطقة جزاء الفريق الضيف تصدى لها النجم الأرجنتيني بنجاح مسجلا الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 69 احتسب الحكم ضربة جزاء ثانية ليوفنتوس نفذها ديبالا أيضا بنجاح محرزا الهدف الثالث، بعدما ارتكب بيبي حارس نابولي خطأ ضد الكولومبي خوان كوادرادو، وقال الحارس الإسباني: المباراة حسمت بفضل أخطاء الحكم، إيطاليا كلها رأت ذلك.

وانفجر غضب أنصار نابولي أكثر مع احتساب ركلة الجزاء الثانية ليوفنتوس، حيث يعتقدون بوجود خطأ ضد لاعبهم راؤول البيول قبل الهجمة المرتدة التي انتهت باحتساب ضربة الجزاء.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد لاعبو نابولي ومسؤولوه أن الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس، استفاد من خطأ تحكيمي قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه.

وهكذا انطلق مسؤولو نابولي بعد المباراة للتحدث مع وسائل الإعلام، بعد أسبوعين من قرارهم بالمقاطعة، الذي أعقب المباراة التي خسروها أمام ريال مدريد 1 -3 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب شعورهم بأنهم لا يحظون بمعاملة عادلة من الناحية الإعلامية.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة في الخامس من أبريل المقبل، حيث يحظى يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي بفرصة كبيرة للتأهل للمرة الثالثة على التوالي لنهائي كأس إيطاليا التي فاز بلقبها 11 مرة.