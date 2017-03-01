"شيكسبير" يكتب قصة ليفربول الحزينة في ليستر

زحفت جماهير ليستر سيتي إلى ملعب الفريق ليس فقط لتدعم حامل اللقب في سعيه لتفادي الهبوط بل لإبداء دعمها للمدرب المقال كلاوديو رانيري الذي حقق المعجزة قبل 9 أشهر بالتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

المباراة أمام ليفربول منحت لاعبي ليستر فرصة رد الاعتبار بعد أداء كارثي خاصة في 2017 إلا أن الفوز بقيادة المدرب المؤقت كريغ شيكسبير أثار علامات الاستغراب عن غياب هذه الروح مع المدرب المقال.

وقال شيكسبير: تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وكان علينا إظهار وحدة الفريق وجدية الأداء وهو ما جعلنا نبدأ المباراة بقوة والجماهير كان لها دور كبير في دعمنا خاصة أن الهدف الأول منحنا دفعة قوية.

الجمهور أعلن في الدقيقة الخامسة والستين من المباراة دعمه لرانييري بعدد سنوات عمر المدرب الايطالي وهو ما وصفه كريغ شكسبير بقوله: أعتقد بان لمسة الوفاء من الجمهور كانت أمرا مؤثرا وأظن أن كلاوديو كان متقبلا لقرار الإقالة بقوله لي انها بكل بساطة حال كرة القدم، وهذا ما أخبرني به يوم الجمعة الماضي.