أرسين فينغر: لا أريد تدريب برشلونة

أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال الانجليزي أنه ليس مهتما بخلافة لويس إنريكي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة الإسباني، على رغم إقراره بأن مستقبله مع أرسنال لا يزال معلقا.

وأعلن إنريكي أنه سيترك منصبه نهاية الموسم عقب الفوز على سبورتينغ خيخون 6-1 في الدوري، وفي المقابل، ينتهي عقد فينغر (67 عاما) الذي يشرف على الإدارة الفنية للمدفعجية منذ 20 عاما في نهاية الموسم.

وسبق للمدرب الفرنسي أن أعلن في فبراير الماضي، أنه سيتخذ قراره حول التمديد مع أرسنال من عدمه في مارس أو أبريل، علما أنه كرر دائما تفضيله البقاء في لندن.

ولدى سؤاله عن اهتمامه بتدريب برشلونة، أجاب فينغر: لا، افضليتي هي ذاتها دائما وستبقى كذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بمركز التدريبات الخاص بأرسنال: لا أبحث عن مناصب في أندية اخرى، متابعا أركز على نفسي وعلى حقيقة تحسين مستواي وعلى ما يمكن أن أفعله بطريقة أفضل لإعادة اكتشاف نفسي، وهذا ما أحاول القيام به.