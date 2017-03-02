الهولندي أفيلاي يبقى في ستوك حتى 2019

أعلن نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أنه مدد تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي إبراهيم أفيلاي لمدة عامين ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2019.



وشارك أفيلاي (30 عاما) الذي انضم لستوك سيتي في 2015 في 46 مباراة تحت قيادة المدرب مارك هيوز لكنه غاب عن معظم مباريات الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة.



ويحتل ستوك سيتي المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 32 نقطة من 26 مباراة وسيلتقي السبت المقبل مع ضيفه ميدلسبره المهدد بالهبوط.