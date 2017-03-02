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الهولندي أفيلاي يبقى في ستوك حتى 2019

المصدر: لندن - رويترز
أفيلاي انضم إلى صفوف الفريق في 2015
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أعلن نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أنه مدد تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي إبراهيم أفيلاي لمدة عامين ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2019.

وشارك أفيلاي (30 عاما) الذي انضم لستوك سيتي في 2015 في 46 مباراة تحت قيادة المدرب مارك هيوز لكنه غاب عن معظم مباريات الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة.

ويحتل ستوك سيتي المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 32 نقطة من 26 مباراة وسيلتقي السبت المقبل مع ضيفه ميدلسبره المهدد بالهبوط.

كلمات دالّة

#ستوك سيتي, #أفيلاي

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