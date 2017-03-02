باستوري وكافاني يقودان باريس إلى ربع نهائي الكأس

لحق باريس سان جيرمان وغانغون بركب المتأهلين إلى دور الثمانية ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم يوم الأربعاء، لينضما إلى بوردو وآنجيه وفيرغوس سانت رافاييل التي تأهلت إلى دور ذاته في وقت سابق.

وانتزع سان جيرمان فوزا متأخرا 2 -صفر من مضيفه نيور (المغمور)، فيما حقق غانغون فوزا ثمينا 2 - 1 على مضيفه كويفيلي في دور الستة عشر للمسابقة.

وانتظر سان جيرمان حتى الدقيقة 78، ليحرز نجمه خافيير باستوري الهدف الأول في مرمى نيور، الذي يحتل المركز الثاني عشر بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل أن يضيف المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.