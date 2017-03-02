برشلونة ينصب مهرجان أهداف في شباك خيخون

ارتقى برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتا) بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، عقب فوزه السهل 6 - 1 على ضيفه سبورتنج خيخونفي المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فياريال على مضيفه أوساسونا 4-1.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة، ليتربع على الصدارة مؤقتا، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يستضيف لاس بالماس في وقت لاحق في المرحلة ذاتها، علما بأنه مازال يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

في المقابل، تجمد رصيد خيخون، الذي تكبد خسارته السادسة عشر في البطولة هذا الموسم، عند 17 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا حتى انتهاء باقي مباريات المرحلة، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وواصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، بعدما افتتح التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة التاسعة بضربة رأس رائعة، ليعزز موقعه في صدارة هدافي البطولة برصيد 21 هدفا حتى الآن.

وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خوان رودريجيز لاعب خيخون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11.

وأعاد كارلوس كاسترو بعضا من الإثارة إلى أجواء المباراة مرة أخرى، بعدما قلص الفارق بتسجيله هدفا لمصلحة خيخون في الدقيقة 21.

وأضاف المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 27، ليضع حدا لحالة العقم التهديفي التي عانى منها خلال مبارياته الأربع الأخيرة مع الفريق في مختلف المسابقات.

ورفع سواريز رصيده التهديفي مع برشلونة إلى 75 هدفا في 85 مباراة خاضها في الدوري الأسباني منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني عام 2014 قادما من ليفربول الانجليزي علما بأن هذا هو الهدف التاسع عشر له مع الفريق في المسابقة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين حتى الآن.

وواصل برشلونة إحكام سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل (البديل) باكو ألكاسير الهدف الرابع في الدقيقة 49، قبل أن يضيف نيمار دا سيلفا الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة، فيما اختتم إيفان راكيتيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 88.

وعلى ملعب آل ساردار، استعاد فياريال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، عقب فوزه السهل 4 - 1 على مضيفه أوساسونا.

ورفع فياريال، الذي خسر في المرحلة الماضية أمام ريال مدريد، رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، لينعش آماله في حجز إحدى المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند عشر نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويصبح قريبا للغاية من وداع المسابقة.

وتقدم فياريال بهدف مبكر عن طريق روبيرتو سوريانو في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله روبيرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وقلص أوساسونا الفارق بعدما أحرز روبيرتو توريس هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رافاييل سانتوس الهدفين الثالث والرابع لفياريال في الدقيقتين 74 و78.