بيل يعتذر عن طرده.. ومارسيلو: لست طفلي كي أنصحك

اعتذر غاريث بيل عن طرده في تعادل فريقه ريال مدريد على ملعبه 3-3 أمام لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء والذي تسبب في فقدان الفريق للصدارة، لكنه قال إن ما فعله لم يكن يستحق الطرد.

وتدخل بيل بعنف ضد جوناثان فييرا مهاجم لاس بالماس في وقت مبكر من الشوط الأول ليحصل على إنذار ثم دفع منافسه ليحصل على الإنذار الثاني ويتم طرده.

وهذه البطاقة الحمراء الثانية في مسيرة بيل والأولى له في إسبانيا ليغيب عن مباراة إيبار يوم السبت.

وتأثر ريال بطرد بيل وتلقى هدفين لكنه نجح في إدراك التعادل بفضل هدفين متأخرين لهدافه كريستيانو رونالدو، لكنه فقد الصدارة لصالح برشلونة، رغم أنه يتأخر بمباراة واحدة عن غريمه الأزلي.

وقال بيل لموقع النادي على الإنترنت: لا أصدق أن ما حدث يستحق بطاقة حمراء. حصلت على إنذار بسبب خطأ ودفعني (فييرا) ثم دفعته، أريد أن اعتذر للفريق والجماهير. أتمنى التعلم من هذا الخطأ.

وعانى مارسيلو مدافع ريال مدريد لإخفاء إحباطه من هفوة بيل المهذب في العادة لكنه قال إن الفريق لن يوبخ الدولي الويلزي على ما فعله.

وقال الدولي البرازيلي للصحافيين: لست الشخص المخول بنصح بيل. هذا ما أفعله مع أبنائي، بيل ناضج بما يكفي ليدرك أنا ما فعله خطأ وهذا كل ما في الأمر ونحن نسانده، هذه الأمور تحدث في كرة القدم لكني أتمنى عدم تكرارها في الفترة حتى نهاية الموسم.