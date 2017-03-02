رحيل إنريكي يسبب الحزن لـ"المشجع" غوارديولا

أعرب بيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي عن حزنه وخيبة أمله لإعلان لويس إنريكي رحيله عن تدريب النادي الكاتالوني في نهاية الموسم الجاري.

وتولى غوارديولا تدريب برشلونة بين عامي 2007 و2012 ودائما ما أشاد بزميله السابق إنريكي الذي تولى القيادة الفنية لبرشلونة في 2014.

وقال غوارديولا : لدي وجهتي نظر، كمشجع لبرشلونة وكمشجع لكرة القدم، ونظرا لأن النادي في قلبي فإنني أشعر بالحزن، لأننا سنفقد مدربا رائعا لشخصيته وشخصه، خلال ثلاثة أعوام قدم مسيرة مذهلة مع لاعبين رائعين.

وأضاف: ثانيا إذا كان قد اتخذ هذا القرار، فأنا أتفهم ذلك تماما وبالتأكيد اتمنى له كل التوفيق، وأنا كمشجع لبرشلونة أقول له شكرا لك على كل ما فعلته خلال الأعوام الثلاثة في فريقي.