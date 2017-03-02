رونالدو ينقذ مدريد من فخ لاس بالماس

ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثوب الإنقاذ مجددا وسجل هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، ليفلت فريقه ريال مدريد بنقطة التعادل 3 - 3 أمام ضيفه لاس بالماس مساء الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، وإن ترك الريال صدارة جدول المسابقة في أحضان منافسه التقليدي العنيد برشلونة.

وشهدت المرحلة نفسها أيضا فوزا كاسحا 6 - 1 لبرشلونة على سبورتنغ خيخون، وفوزا كبيرا 4 - 1 لفياريال على مضيفه أوساسونا، إضافة لفوز غرناطة على ديبورتيفو ألافيس 2 - 1، وتعادل سلتا فيغو مع اسبانيول 2 - 2.