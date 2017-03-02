فيفا يهدد الاتحاد الأرجنتيني بالإيقاف

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد أمريكا الجنوبية للعبة "كونميبول" أنهما قد يوقعا عقوبة على اتحاد الكرة الأرجنتيني تصل إلى حد الإيقاف بسبب إدراجه مادة في لائحته الجديدة تتعارض مع قوانين الاتحاديين الدوليين.

وقال الفيفا في رسالة موجهة يوم الأربعاء إلى ارماندو بيريز، رئيس لجنة تصحيح الأوضاع، التي تدير شؤون الاتحاد الأرجنتيني مؤقتا: الموضوع يتم تقييمه من قبل الأجهزة التابعة للفيفا وكونميبول، حتى يتخدوا الإجراءات المناسبة في حال كان الأمر حقيقيا (المخالفة)، والتي قد تفضي إلى توقيع عقوبة تصل إلى حد إيقاف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد وافق يوم الجمعة على لائحة داخلية جديدة، بناء على طلب الفيفا إلا إنه أدرج بندا مخالفا لقواعد الأخير.

وينص البند المثير للخلاف في اللائحة الجديدة على عدم أحقية الفيفا وكونميبول في تقييم صلاحية ولياقة المرشح الجديد لرئاسة الاتحاد الأرجنيتني لكرة القدم.

وبعد خمسة أيام من إقرار هذا البند بموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد الأرجنتيني، أرسل الفيفا خطابا للمسؤولين عن الكرة الأجنتينية، ليسجل اعتراضه محذرا من مغبة هذا القرار.

وأضاف بيان الفيفا: كونميبول سيجري اختبارات الصلاحية لجميع المرشحين لرئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وفي حال عدم اجتياز أحدهم للاختبار، فلن يتمكن من خوض الانتخابات.

وتعتبر مسابقة الدوري الأرجنتيني، هي البطولة المحلية الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي لم تبدأ بعد حيث تبدو احتمالات عودتها صعبة للغاية بعد أن أعلنت نقابة لاعبي كرة القدم في الأرجنتين الدخول في إضراب على خلفية ديونها المستحقة لدى الأندية، والتي تبلغ ملايين الدولارات.

وبالإضافة إلى هذا يتعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتدخلات من الفيفا منذ عام 2016 كما أن الحكومة الأرجنتينية قررت وقف دعمها المادي لبث مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية بدء من العام الجاري وهو ما كان يعد مصدر الدخل الأول للأندية.

ويسعى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم هذا الأسبوع لتحديد هوية الشركة الجديدة، التي ستحصل على حقوق البث.