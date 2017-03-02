مانشستر يونايتد يكرم كاريك نهاية الموسم

سينظم مانشستر يونايتد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مباراة تكريم لمايكل كاريك لاعب وسط الفريق في نهاية الموسم الحالي فيما قرر اللاعب السابق لمنتخب انجلترا التبرع بكافة إيرادات المباراة للأعمال الخيرية.



وأمضى كاريك (35 عاما) - الذي يشغل ايضا نائب قائد الفريق - 11 عاما مع يونايتد ونال 16 لقبا كبيرا مع النادي بما في ذلك خمسة القاب للدوري الانجليزي الممتاز.



وستقام المباراة في الرابع من يونيو المقبل وسيتم توزيع الأموال التي تم جمعها - عقب احتساب النفقات - على مؤسسات خيرية منتقاة من خلال مؤسسة مايكل كاريك التي سيتم تأسيسها.



وقال كاريك في بيان : أتمنى جمع اكبر قدر من الاموال لمؤسستي للمساعدة في احداث الفارق في حياة الاطفال، الحقيقة أنا متحمس لهذا بشدة وأريد ان أشكر جميع من ساهم لجعل هذا التكريم ممكنا.