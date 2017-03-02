7 مدربين يتنافسون على خلافة لويس إنريكي في برشلونة

اجتهدت وسائل الإعلام الكاتالونية للكشف عن اسم خليفة لويس إنريكي مدرب برشلونة والذي أعلن عدم استمراره في المنصب عقب نهاية عقده الصيف المقبل، واتفقت جميعها على 7 مرشحين، يتقدمهم إرنيستو فالفيردي مدرب أتليتك بلباو الحالي ولاعب برشلونة السابق.

في القائمة جاء كلاً من خورخي سامباولي، مدرب أشبيلية حالياً وهو المفضل جماهيرياً بحسب تصويت جماهيري، وكذلك رونالد كومان الذي يدرب إيفرتون الإنجليزي وقاد برشلونة قبل 25 عاماً إلى رفع أول كأس أوروبية.

تضم القائمة كذلك، ماوريسيو بوكيتشينو مدرب توتنهام الحالي، وكارليس أونزي مساعد إنريكي الحالي، وأوزيبيو ساكريستيان مدرب ريال سوسيداد وبرشلونة الرديف سابقا، كما ارتدى قميص "بلوغرانا" 7 مواسم، وإلى جانبه لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق والذي مثل برشلونة موسماً واحداً قبل 21 عاماً.