أتلتيكو يطمئن جماهيره على حالة توريس

طمأن نادي أتلتيكو مدريد جماهيره على حالة مهاجمه فيرناندو توريس، الذي خضع لفحوص طبية إثر الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع ديبورتيفو لاكورونا 1 - 1 مساء الخميس، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن توريس خضع لأشعة مقطعية على الجمجمة والعنق، وتأكد عدم معاناته من إصابة خطيرة.

وكان النادي قد وجه أيضا رسالة شكر للجماهير، ذكر فيها "شكرا لكل رسائل الدعم لتوريس. الآن حالته أصبحت مستقرة واستعاد وعيه".

وكان توريس قد تعرض لسقوط مروع متكئا على الرأس إثر تدخل من جانب أليكس بيرجانتينوس لاعب لاكورونا قبل خمس دقائق من نهاية مباراة أمس، وخرج من الملعب فاقدا الوعي ثم نقل على الفور إلى المستشفى.

ويعد توريس 32 عاما، ثالث أبرز هداف في تاريخ المنتخب الأسباني، الذي خاض ضمن صفوفه 100 مباراة.