أغويرو: لا أفكر في مدريد.. أريد البقاء مع السيتي

يحرص المهاجم سيرجيو أغويرو على تقديم أفضل أداء خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من الموسم الحالي، قبل أن يبحث مستقبله مع فريقه مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في يونيو المقبل.

وأصبح استمرار أغويرو (28 عاما) وهو أرجنتيني مع سيتي محل شك بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب بيب غوارديولا لصالح الأرجنتيني الشاب جابرييل جيسوس.

وقال أغويرو في رده على أسئلة للصحافيين في بريطانيا حول استمراره في الفريق في الموسم المقبل: "سنعرف كل ذلك في يونيو. أنوي البقاء لكن الوقت لا يزال مبكرا وتتبقى ثلاثة أشهر والأهم هو تقديم أفضل أداء خلال هذه الأشهر الثلاثة".

وأضاف أغويرو: "في يونيو كل شيء سيتضح".

وعن التكهنات الإعلامية قال أغويرو: "لا أفكر في الانضمام لريال مدريد أو أي فريق أخر. تركيزي منصب حاليا على سيتي".

ويحتل سيتي المركز الثالث بين فرق دوري انجلترا وسيحل ضيفا على سندرلاند فريق الذيل يوم الأحد المقبل.