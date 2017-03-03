غريزمان ينقذ أتلتيكو من السقوط أمام ديبورتيفو

المصدر: مدريد - د ب أ

ارتدى المهاجم الفرنسي الدولي الشهير أنطوان غريزمان عباءة المنقذ مجددا وانتزع تعادلا ثمينا 1- 1 لفريقه أتلتيكو مدريد مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونا يوم الخميس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وأفلت أتلتيكو من تلقي الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة بعد هزيمته أمام برشلونة في المرحلة الماضية ورفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لديبورتيفو في المركز السابع عشر.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الروماني فلوران أندوني في الدقيقة 13 ولكن غريزمان سجل هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 68.