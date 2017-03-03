كلوب: لست "مهرّجا".. وسنقاتل لتجاوز أرسنال

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الجمعة، إن العديد من لاعبيه لم يظهروا بشكل جيد خلال الخسارة 3-1 على أرض ليستر حامل لقب الدوري الإنجليزي الاثنين الماضي، واعترف بأن فريقه بحاجة لانتفاضة سريعة للعودة للمسار الصحيح هذا الموسم.

ويستضيف ليفربول - الذي يحتل المركز الخامس وفاز بمباراة واحدة في الدوري منذ بداية العام الحالي - أرسنال رابع الترتيب غدا السبت ويتطلع لانتفاضة سريعة بعد تقديمه أحد أسوأ مبارياته هذا الموسم.

وقال كلوب للصحافيين: "لم أعد أشعر بذات الثبات في أداء اللاعبين مثلما كان من قبل لكن هذه كرة القدم".

وتابع: "فقط تشيلسي (متصدر الترتيب) مازال يملك الثبات في الأداء وباقي الأندية لديها بعض الفترات الجيدة والسيئة خلال الموسم. نفتقد الاتساق في المستوى. لا يمكننا تجاهل ذلك".

وقال كلوب إن هناك مساحة للتطور بعد مشاهدته أداء روبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو.

وأضاف: "لست مهرجا حتى لو ظن بعض الناس ذلك. لا أضحك دوما مثل المجنون فأنا إنسان طبيعي.

وواصل: "يجب أن نطور أنفسنا بنسبة 100%. ليس فقط فيليب وروبرتو. يوجد الكثير من اللاعبين يمكنهم تطوير مستواهم. يجب أن نثق في أنفسنا بقدر الإمكان خلال المباراة المقبلة".

وحث كلوب لاعبيه على الرد خلال مباراة أرسنال.

وقال: "سنخوض المباراة على انفيلد ملعبنا. كنا في غاية التميز في اخر مباراة على أرضنا. نريد استعادة هذا الشعور مجددا والعودة لمستوانا. يجب أن نحصد النقاط في أنفيلد".

وسيغيب القائد جوردان هندرسون عن مواجهة الغد بينما يعاني المهاجم دانييل ستوريدج من إصابة في أعلى الفخذ.