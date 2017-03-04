بنزيمة يقود مدريد للفوز على إيبار

أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفين، وصنع هدفا ثالثا، ليقود ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه إيبار 4 - 1 اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ليجانيس على غرناطة 1 - صفر.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة ليعود إلى صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي برشلونة الذي يستضيف سيلتا فيجو في وقت لاحق اليوم، فيما تجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز السابع.

وفي غياب جاريث بيل وألفارو موراتا للإيقاف، وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي أمس الجمعة، استعاد بنزيمة مذاق التهديف بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف طوال المباريات السبع السابقة للريال في الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما بنزيمة في الدقيقتين 14 و25 ثم أضاف جيمس رودريجيز الهدف الثالث للفريق بمساعدة بنزيمة في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 60 ثم رد إيبار بهدفه الوحيد في الدقيقة 72 وسجله روبين بينا خيمينيز، لتنتهي المباراة بفوز الريال 4 - 1.