راموس: سعداء بالفوز رغم النقص

أبدى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، سعادة بالغة بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه إيبار 4 - 1 السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وفي غياب غاريث بيل وألفارو موراتا للإيقاف، وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإراحته بعد أن خضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي أمس الجمعة، استعاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة مذاق التهديف بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف طوال المباريات السبع السابقة للريال في الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما بنزيمة في الدقيقتين 14 و25 ثم أضاف جيمس رودريجيز الهدف الثالث للفريق بمساعدة بنزيمة في الدقيقة 29، وسجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع في الدقيقة 60 قبل أن يرد إيبار بهدفه الوحيد في الدقيقة 72 وسجله روبين بينا خيمينيز.

وقال راموس عقب المباراة: "رغم غياب كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، حصدنا النقاط الثلاث لذلك فنحن سعداء".

ونفى راموس ما ذكرته تقارير نشرت أمس الجمعة، تفيد بأنه قال لزملائه خلال اجتماع للاعبي الفريق: "كلنا ملزمون بالركض باستثناء رونالدو الذي يسجل في الموسم 60 هدفا".

وقال راموس: "لم أقل إن كريستيانو ليس ملزما بالركض، القصة عارية من الصحة، يجب ألا تضيع المصداقية، على من ينشر الأخبار أن يقول الحقيقة".