مانشستر يونايتد يفشل في انتزاع المركز الرابع

فشل مانشستر يونايتد المتوج بكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم، في انتزاع المركز الرابع في الدوري، بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه بورنموث 1-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين.

وسجل لمانشستر الأرجنتيني ماركوس روخو (23)، ولبورنموث الغامبي جوشوا كينغ (40 من ركلة جزاء).

ولم يستفد صاحب الأرض من النقص العددي في صفوف منافسه الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اندرو سورمان في الدقيقة 45 لنيله انذارين.

وتجمد رصيد مانشستر عند 49 نقطة، في المركز السادس المؤهل للمشاركة في بطولة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، بفارق الاهداف خلف ليفربول الخامس الذي يحل اليوم ايضا ضيفا على ارسنال الرابع (50 نقطة).

وكان مانشستر يونايتد يملك فرصة التقدم الى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بفارق الاهداف فقط خلف جاره مانشستر سيتي الثالث الذي يحل ضيفا على سندرلاند الاحد.

وتوج مانشستر يونايتد في الموسم الاول تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأول القابه هذا الموسم حين تغلب على ساوثمبتون الاحد الماضي 3-1 في نهائي كأس رابطة الاندية المحترفة.

ووصل مانشستر ايضا الى ربع نهائي كأس انكلترا (يواجه تشلسي في 13 اذار/مارس)، وثمن النهائي من مسابقة يوروبا ليغ حيث اوقعته القرعة في مواجهة روستوف الروسي.

ويلعب لاحقا ايضا ليستر سيتي حامل اللقب مع بورنموث، وستوك سيتي مع ميدلزبره، وواتفورد مع ساوثمبتون، ووست بروميتش البيون مع كريستال بالاس، والاحد توتنهام مع ايفرتون، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء وست هام مع تشلسي.