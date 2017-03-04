نادال يواجه كويري في نهائي بطولة أكابولكو

حافظ الإسباني رافاييل نادال على سجله خاليا من الهزائم في تاريخ مشاركاته ببطولة أكابولكو للتنس وحقق انتصاره الرابع عشر على التوالي ليصبح على بعد خطوة واحدة من إحراز لقبه الثالث في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وتغلب نادال المصنف الأول على العالم سابقا على الكرواتي مارين سيليتش 6 / 1 و6 / 2 دون عناء مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش) في الدور قبل النهائي للبطولة.

وأطاح نادال المصنف الثالث للبطولة بمنافسه الكرواتي المصنف الثالث للبطولة من المربع الذهبي وتأهل إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها الأمريكي سام كويري الذي تغلب على الأسترالي نيك كيريوس 3 / 6 و6 / 1 و7 / 5 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

ولم يجد نادال صعوبة كبيرة في التغلب على سيليتش في هذه المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و24 دقيقة ليكون الفوز الرابع عشر لنادال في تاريخ مشاركاته بهذه البطولة التي يخوضها للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية.

وعلى مدار 14 مباراة خاضها نادال في بطولات أكابولكو ، لم يتعرض نادال لأي فوز كما حقق الفوز في جميع المباريات ال14 بمجموعتين نظيفتين ليبلغ رصيده في البطولة حتى الآن 28 مجموعة نظيفة في 14 انتصارا دون أي هزيمة.

وقال نادال : "أمام سيليتش ، من الطبيعي أن تتوقع معاناة كبيرة. أعتقد أن النتيجة غير معبرة عن حجم المعاناة في المباراة. الفارق هو أنه ارتكب في بداية المباراة أخطاء أكثر كثيرا من أخطائي".

وبدا سيليتش متأثرا بالراحة التي حصل عليها في اليوم السابق للمباراة حيث تأهل اللاعب إلى الدور قبل النهائي دون لعب بعدما أعلن الأمريكي ستيف جونسون منافسه في دور الثمانية انسحابه قبل بدء مباراتهما في دور الثمانية بسبب الإصابة. وبدا سيليتش مفتقدا لإيقاع وحساسية المباريات خلال المواجهة مع نادال.

ولهذا، لم يكن لضربات إرسال سيليتش الفعالية المطلوبة رغم أنها كان من المفترض أن تصبح الخطر الأكبر على نادال. وكان سيليتش بعيدا عن مستواه المعهود طيلة المباراة.

وفي المقابل، قدم نادال أداء قويا مشابها لمستواه الذي قدمه امام الإيطالي باولو لورينزي في دور الستة عشر ويفوق كثيرا ما قدمه أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكا في دور الثمانية.

ويحتاج نادال الآن للفوز على كويري في المباراة النهائية ليحافظ على سجله التاريخي في البطولة ويتوج باللقب الثالث بعدما توج بلقبيه السابقين في البطولة عامي 2005 و2013 .

واستغرق كويري المصنف 40 عالميا ساعة واحدة و34 دقيقة ليطيح بالأسترالي كيريوس المصنف السابع عشر عالميا والذي تغلب في دور الثمانية للبطولة على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول للبطولة.

وواصل كويري عروضه القوية في البطولة وأكمل طريقه بهدوء إلى المباراة النهائية بعدما تغلب في المربع الذهبي على منافس قوي نجح في الإطاحة قبلها بالمصنف الأول من البطولة.

وقال كويري : "هذه البطولة تزداد صعوبة من دور لآخر. قدمت أفضل مستوياتي وأصبحت مستعدا للنهائي أمام نادال... إنها إحدى أفضل البطولات خلال العام. المدرجات محتشدة تماما بالجماهير وهو شيء يستحسنه المشجعون".

وكان كويري أطاح بالنمساوي دومينيك ثيم حامل اللقب والمصنف الرابع للبطولة من دور الثمانية.

ولكنه سيكون بحاجة لبذل جهد أكبر في المباراة النهائية إذا أراد التغلب على نادال وألحاق الهزيمة الأولى به في تاريخ مشاركات نادال في البطولة.

وييحتاج كويري من أجل هذا غلى الظهور بالمستوى الرائع الذي كان عليه في الدور الثالث من بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) الموسم الماضي عندما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش ليحرمه من مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.