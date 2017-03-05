أودينيزي يوقف يوفنتوس ويجبره على التعادل

أوقف أودينيزي قطار انتصارات ضيفه يوفنتوس التي استمرت في مبارياته السبع الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 1 - 1 في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة يوم الأحد.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت الأحد عن فوز إنتر على مضيفه كالياري 5 - 1، وجنوه على مضيفه إمبولي 2 - صفر، وتورينو على ضيفه باليرمو 3 - 1، وفيما تعادل أتالانتا مع ضيفه فيورنتينا بدون أهداف، وكروتوني مع ضيفه ساسولو بالنتيجة ذاتها.

وواصل يوفنتوس صدارته للمسابقة رغم التعادل، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، الذي خسر 1 - 2 أمام ضيفه نابولي يوم السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد أودينيزي، الذي وضع حدا لهزائمه التي استمرت خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة، إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبدأت مباراة أودينيزي ويوفنتوس باستحواذ متبادل على الكرة بلا فاعلية، قبل أن تشهد الدقيقة السابعة التسديدة الأولى في المباراة عن طريق ميراليم بيانيتش، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها اوريستيس كارنيزيس حارس مرمى أودينيزي.

بمرور الوقت، أحكم يوفنتوس قبضته على مجريات المباراة، مستغلا تراجع لاعبي أودينيزي للدفاع، وسدد باولو ديبالا تصويبة غير متقنة من خارج المنطقة في الدقيقة 11 لتمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وطالب لاعبو يوفنتوس بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 34، بعدما لمست الكرة يد البرازيلي سامير مدافع أودينيزي داخل منطقة جزاء فريقه، ولكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

وجاءت الدقيقة 38 لتشهد هدفا لمصلحة أودينيزي عن طريق زاباتا بمجهود فردي بعدما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى، حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، مراوغا ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، قبل أن يسدد الكرة باقتدار ويضعها بين قدمي بوفون، وتتهادى نحو الشباك.

وأجرى أودينيزي تبديله الأول في الدقيقة 40 بنزول الغاني إيمانويل بادو بدلا من فوفانا المصاب.

حاول يوفنتوس خطف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد داني ألفيش من داخل المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتتهيأ إلى جونزالو هيغواين، الذي سدد دون تركيز لتهز الكرة الشباك من الخارج، وينتهي الشوط بتقدم أودينيزي بهدف نظيف.

على عكس المتوقع، بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب أودينيزي، وقاد رودريجو دي بول هجمة من الناحية اليمنى في الدقيقة 49، قبل أن يمرر كرة عرضية زاحفة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية، كادت أن تسفر عن هدف آخر لأصحاب الأرض.

وتابع فيليبي دال بيلو الركلة التي نفذت من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس ولكنها افتقدت الدقة، لتعلو الكرة العارضة بقليل، فيما سدد زاباتا ضربة رأس أخرى في الدقيقة 56، ولكن الكرة ذهبت في أحضان بوفون.

دفع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالتبديل الأول لفريقه، حيث نزل المدافع المغربي المهدي بنعطية بدلا من جيورجيو كيليني، البعيد عن مستواه في الدقيقة 57.

ومن أول فرصة محققة سنحت ليوفنتوس في هذا الشوط، أدرك ليوناردو بونوتشي التعادل للضيوف في الدقيقة 61.

وتابع بونوتشي ركلة حرة من الناحية اليمنى مررها ديبالا عرضية متقنة، ليسدد ضربة رأس رائعة على يمين كارنيزيس وتعانق الكرة الشباك.

وكاد أودينيزي أن يعاود التقدم سريعا لولا سوء الحظ الذي صادف لاعبه دانيلو، بعدما تصدى القائم الأيمن لضربة رأس من المدافع البرازيلي في الدقيقة 63.

كثف يوفنتوس من هجماته خلال الدقائق المتبقية من المباراة، خاصة بعدما أجرى تبديله الثالث (الأخير) في الدقيقة 87 بنزول توماس رينكون بدلا من ديبالا غير الموفق، والذي رد عليه أودينيزي بالتبديل الأخير بنزول ماتوش بدلا من ستيب بيريتشا.

وكاد هيغواين أن يحرز هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، بعدما سدد من داخل المنطقة ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع وتبتعد عن المنطقة الخطرة، وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله.