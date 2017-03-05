الإصابة تحرم دورتموند من جهود رويس

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أنه سيفتقد جهود لاعب خط الوسط ماركو رويس لمدة أربعة أسابيع إثر إصابته بتمزق في الألياف العضلية للفخذ.

وتعرض رويس للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها الفريق على باير ليفركوزن 6- 2 مساء يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويتوقع عودة اللاعب الألماني الدولي إلى المشاركة من جديد في أوائل أبريل المقبل.

ويغيب رويس عن صفوف دورتموند بذلك في مباراته أمام بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وكذلك المباراة أمام فريق الدرجة الثالثة شبورتفروينده لوته في دور الثمانية من كأس ألمانيا ، إلى جانب نحو خمس مباريات بالبوندسليجا.

وقال توماس توشيل المدير الفني لدورتموند عقب مباراة أمس : إنها أزمة حقيقية.. ماركو لاعب يدفعنا بثبات ويتحمل مسؤولية بالفريق.