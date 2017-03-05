الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ينتزع المركز الثالث

المصدر: مانشستر - د ب أ

انتزع مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من ليفربول ، بعدما تغلب على مضيفه سندرلاند 2 - صفر يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين.

وحسم مانشستر سيتي المباراة بهدفين نظيفين سجلهما سيرجيو أغويرو وليروي ساني في الدقيقتين 42 و59 ، ليشعل الصراع في مقدمة جدول المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط أمام ليفربول وخمس نقاط أمام أرسنال.

بينما يتصدر تشيلسي جدول الدوري برصيد 63 نقطة، ويمكنه تعزيز موقعه بالفوز على مضيفه ويستهام مساء الإثنين في ختام منافسات المرحلة.