بيرلسكوني يمنح الصينيين مزيداً من الوقت قبل شراء ميلان

دعم سيلفيو بيرلسكوني مالك ميلان منح مستثمرين صينيين مزيدا من الوقت لإنهاء عملية شراء النادي بعد التأخير الذي حصل في إنجاز الصفقة في الايام الماضية.

وقال بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق والقطب الإعلامي في مقابلة مع صحيفة "إل تامبو" نشرت الأحد: طلبوا بعض الوقت الإضافي ولا أرى ما يدعو للقلق.

وكان من المفترض إكمال صفقة بيع النادي في الثالث من مارس، إلا أن الطرف الإيطالي أعلن الجمعة تأجيلها إلى موعد آخر.

ويشمل الاتفاق الموقع بين مجموعة "فين اينفست" القابضة التابعة لبيرلسكوني ومجموعة "سينو-يوروب سبورتس" التي تمثل المستثمرين الصينيين، شراء 99% من أسهم النادي الإيطالي مقابل 740 مليون يورو منها 220 مليونا كإستعادة ديون مستحقة.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، سدد الطرف الصيني حتى الان 200 مليون يورو، ولكنه يواجه صعوبات مالية بعد انسحاب أحد المستثمرين. ويبقى 320 مليونا لحساب مجموعة "فين اينفست" لانجاز عملية البيع.

وذكرت تقارير صحافية ان أحد المستثمرين الصينيين كان من المفترض أن يساهم بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليون، لكنه انسحب لانه لم يستطع الحصول على تصريح باخراج هذا المبلغ من الصين.

وتابع برلوسوكوني: إن المستثمرين دفعوا مبلغا كبيرا كدليل على رغبتهم. هذا أمر مهم جدا، ليس فقط لفين اينفست، ولكن لمشجعي نادي ميلان.

وكانت مجموعة سينو يوروب سبورتس أصدرت بيانا الجمعة جاء فيه: على الرغم خيبة الأمل من التأخير في إتمام الصفقة لظروف خارجة عن إرادتها، فان المجموعة تؤكد إنها ملتزمة بقوة بمواصلة العمل مع فين اينفست لاتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وتشير التقارير الى ان الموعد الجديد لانجاز الصفقة هو في بداية أبريل.