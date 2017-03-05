توتنهام يهزم إيفرتون ويقلص الفارق مع المتصدر

واصل هاري كين هز شباك المنافسين وأحرز هدفين وأنقذ توتنهام هوتسبير من انتفاضة متأخرة ليفوز 3-2 على إيفرتون ويقلص الفارق إلى سبع نقاط مع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب وايت هارت لين يوم الأحد.



ورفع كين رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بعدما سجل هدفا في كل شوط ليصبح رصيد توتنهام صاحب المركز الثاني 56 نقطة من 27 مباراة. ويملك تشيلسي 63 نقطة وسيلعب في ضيافة وست هام يونايتد يوم الإثنين.



ولم تحدث الكثير من الأمور في أول 20 دقيقة قبل أن يتقدم كين بهدف من تسديدة قوية من 25 مترا.



وأضاف كين هدفا بعد عشر دقائق من الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في آخر 12 مباراة في كل المسابقات وثمانية أهداف في آخر أربع مباريات وخلالها وسجل كين ثلاثة أهداف في لقاء واحد مرتين.



وأعاد روميلو لوكاكو الأمل لإيفرتون بالتسجيل في الدقيقة 80 ليحرز هدفه 18 بالدوري هذا الموسم قبل أن يعيد ديلي آلي فارق الهدفين لتوتنهام في الوقت بدل الضائع.



وسجل إينر فالنسيا هدفا لإيفرتون في اللحظات الأخيرة لكن دون أن يمنع توتنهام من فوزه التاسع على التوالي على أرضه في الدوري.