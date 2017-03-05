ديبورتيفو يعقد موقف خيخون في الدوري الإسباني

حسم ديبورتيفو لا كورونيا معركة القاع مع مضيفه سبورتينغ خيخون 1-صفر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بدرو مسكويرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، بعدما كان زميله التركي إيمري كولاك أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 32.

ورفع ديبورتيفو رصيده الى 23 نقطة في المركز السابع عشر (له مباراة مؤجلة)، مبتعدا بفارق ست نقاط عن سبورتينغ خيخون التاسع عشر قبل الأخير.

وتهبط الفرق الثلاثة الاخيرة في نهاية البطولة الى الدرجة الثانية.

وكان ديبورتيفو قد انتزع تعادلا مهما مع أتلتيكو مدريد 1-1 في المرحلة السابقة التي سقط فيها سبورتينغ خيخون أمام برشلونة حامل اللقب 1-6.

ويلعب اليوم أيضا لاس بالماس مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا وأتلتيك بلباو مع ملقا، وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ألافيس مع اشبيلية.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ريال سوسييداد على مضيفه ريال بيتيس 3-2، واستكملت السبت بفوز ريال مدريد على إيبار 4-1 وبرشلونة على سلتا فيغو 5-صفر وفياريال على إسبانيول 2-صفر وليغانيس على غرناطة 1-صفر.