فينغر: أتحمل مسؤولية إبعاد سانشيز عن مباراة ليفربول

المصدر: ليفربول - د ب أ

أكد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أنه يتمتع بالقوة الكافية لتحمل الانتقادات التي تلقاها بسبب استبعاد المهاجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز في مباراة ليفربول يوم السبت .

واستبعد فينغر مهاجمه سانشيز من التشكيل الأساسي خلال المباراة التي خسرها أرسنال 3-1 السبت على ملعب ليفربول مما فتح عليه باب الانتقادات.

وفضل فينغر الاعتماد على اوليفييه جيرو وداني ويلبك في خط الهجوم، ولكن سانشيز شارك في الشوط الثاني وصنع الهدف الوحيد لارسنال.

وبموجب هذه الهزيمة تراجع أرسنال إلى المركز الخامس فيما تقدم ليفربول إلى المركز الثالث.

وحل أرسنال في أحد المراكز الأربعة الأولى في كل موسم منذ تولي فينغر تدريب الفريق في عام .1996 ولكن مارتين كيون المدافع السابق لارسنال يرى ان استبعاد سانشيز بمثابة" مفاجأة صادمة" من جانب فينر، بينما أكد الأخير تحمله للانتقادات التي توجه له.

وأشار: أردت الدفع باثنين من اللاعبين الذين يجيدان ألعاب الهواء، ثم دفعت بسانشيز في الشوط الثاني.

وأضاف: لا انكر أن أليكسيس سانشيز لاعب كبير، ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، وعليك تحمل توابع ذلك.

وأوضح فينغر أنه مع تبقي 12 جولة من الموسم الحالي فإن فريقه لازال بإمكانه إنهاء الموسم في المربع الذهبي لجدول الترتيب المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم