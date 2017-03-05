ليفربول يستعيد بريقه بثلاثية في شباك أرسنال

واصل ليفربول استعادة بريقه الهجومي بعد الفوز 3-1 على أرسنال السبت، في أنفيلد بالدوري الإنجليزي، ليجتاز فريق المدرب أرسين فينغر إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقفزت أهداف روبرتو فيرمينو وساديو ماني وجورجينيو فاينالدم بليفربول إلى المركز الثالث، حيث فاز للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم على أرسنال بعد أداء رائع.

وعانى فينغر من ليلة أخرى مؤلمة حيث من الصعب شرح قراره بوضع أليكسيس سانشيز وثيو والكوت على مقاعد البدلاء بعد سيطرة ليفربول على الشوط الأول.

وعندما أشرك المهاجم التشيلي في الشوط الثاني كان أرسنال متأخرا بهدفين قبل أن يصنع سانشيز هدف تقليص الفارق لداني ويلبك في الدقيقة 57.

وحتى عندما بدأ التوتر يسيطر على أنفيلد أنهى فاينالدم مخاوف جماهير صاحب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

ولدى ليفربول 52 نقطة من 27 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.

ويملك مانشستر سيتي 52 نقطة أيضا لكن من 25 مباراة فيما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 50 نقطة.