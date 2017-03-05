ليفركوزن يقيل مدربه روجر شميدت

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني يوم الأحد إقالة مدربه روجر شميدت غداة الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام بوروسيا دورتموند 2-6 في الدوري المحلي لكرة القدم.

وكانت هذه الخسارة الثالثة تواليا لليفركوزن بعد سقوطه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 2-4 على ملعبه في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهزيمته في عقر داره ايضا أمام ماينتس صفر-2 في الدوري المحلي.

وأشار مدير باير ليفركوزن ميكايل شاده في بيان صادر عن النادي بانه على ضوء الوضع الرياضي الحالي، توصلنا إلى نتيجة أن الانفصال، على رغم أنه مؤلم، لا مفر منه.

وبعدما اعتاد المنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية في السنوات الاخيرة، يحتل ليفركوزن حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة ومتخلفا بفارق 26 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.