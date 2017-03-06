انتخاب تافيكيو رئيساً للاتحاد الإيطالي

أعيد انتخاب كارلو تافيكيو رئيسا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الإثنين بعدما أخبر مندوبي الاندية بأنه استعاد النظام والمصداقية.



وذكر الاتحاد المحلي أن تافيكيو (73 عاما) تفوق على أندريا أبودي رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية الايطالي ليحصل على 54.03 في المئة من الأصوات.



وانتخب تافيكيو للمرة الأولى في أغسطس 2014 ليخلف جيانكارلو أبيتي الذي استقال على الفور بعد خروج منتخب إيطاليا من الدور الأول في كأس العالم بالبرازيل.



وقال تافيكيو قبل التصويت: تحسن منتخبنا الوطني وكذلك مصداقيتنا على المستوى الدولي. لدينا تنظيم فعال وحساباتنا المالية مضبوطة.