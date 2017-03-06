رغم خسارة الذهاب.. نابولي يتمسك بالأمل أمام الريال

أتيحت الفرصة لدى جماهير نابولي لإجراء "بروفة" على أناشيدهم الاحتفالية أملا في ترديدها مع نهاية المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الثمين الذي حققه نابولي على مضيفه روما 2 - 1 مساء السبت في قمة مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وكان نابولي قد خسر أمام ريال مدريد حامل اللقب 1 - 3 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية ، والآن يتطلع إلى دعم جماهيره عندما يستضيف ريال مدريد في مباراة الإياب على ملعب "ساو باولو" أملا في قلب الموازين وانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم صعوبة المهمة أمام ريال مدريد المتوج باللقب الأوروبي 11 مرة ، لا تزال جماهير نابولي متمسكة بالأمل بشكل كبير وينتظر حضورها بكثافة لمؤازرة لاعبيها أملا في تحقيق الإنجاز غير المسبوق للفريق.

وسادت حالة من البهجة والتفاؤل بمدينة نابولي بعد فوز فريقها على روما في عقر داره ، والذي عمل على تحسين العلاقة المتوترة بين أوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي والمدير الفني ماوريسيو ساري.

وتردد أن دي لاورينتيس دعا ساري لحضور حفل عيد ميلاد نجله في منزله بالعاصمة روما يوم السبت ، لكن أيا منهما لم يدل بتصريحات علنية بشأن الفوز.

وكان دي لاورينتيس مالك النادي والمنتج السينمائي قد انتقد لاعبي الفريق والمدير الفني بشكل حاد بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في منتصف فبراير الماضي وكذلك بعد خسارته على ملعبه أمام أتلانتا صفر - 2 بعدها بعشرة أيام ، ولكن الأمور تبدلت بعد الفوز على روما مساء السبت.

ويحتل نابولي المركز الثالث بالدوري الإيطالي بفارق نقطتين فقط خلف روما ، ومع تفوق يوفنتوس بفارق عشر نقاط في الصدارة ، بات الصراع دائرا على المركز الثاني الذي يؤهل صاحبه مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وذلك قبل 11 مرحلة من نهاية المسابقة.

كذلك دخل دي لاورينتيس في حالة من الجدل مع لويجي دي ماجيستريس عمدة نابولي ، حول إنشاء الاستاد الجديد للنادي ، المشروع الذي يبدو أنه تأجل بشكل مؤقت.

وقال دي ماجيستريس عقب مباراة الذهاب أمام ريال مدريد : سنجري تجديدات في ساو باولو (الاستاد الحالي لنابولي) ، لأن الرئيس (دي لاورينتيس) لا يريد بناء استاد جديد" موضحا أن المدينة ستتحمل التكاليف حيث أنها المالكة للاستاد.

ولكن الجدل لم يلق بظلاله على دعم دي ماجيستريس للفريق حيث قال إنه يأمل التأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

وأضاف عمدة نابولي: أنا من بين من يثقون بقدرة نابولي على الفوز أمام ريال مدريد. هي مهمة صعبة ، ولكن نابولي يستطيع تحقيقها على وسط هذه الأجواء بملعبه.

وتعزز طموح جماهير نابولي بعد أن أنهى المهاجم البلجيكي درايس ميرتنز فترة صيام عن التهديف دامت شهرا ، وسجل هدفي الفوز للفريق في شباك روما، ليرفع اللاعب رصيده هذا الموسم إلى 22 هدفا.

كذلك تألق خوسيه مانويل رينا في حراسة مرمى الفريق وأنقذ شباكه من كرتين خطيرتين في الدقائق الأخيرة.

ويعتمد نابولي بشكل كبير على سرعة ومهارة لورنزو إنسيني على الجهة اليسرى الذي سجل هدف الفريق في مدريد ، كما يعتمد المدير الفني ساري أيضا على قدرات اللاعب العائد من الإصابة أركاديوز ميليك والوافد الجديد ليوناردو بافوليتي.