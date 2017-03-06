غوارديولا: ساني سيكون من أفضل لاعبي العالم

كال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح للاعب الدولي الألماني ليروي ساني بسبب عروضه الرائعة مؤخرا مع الفريق وقال إن هذا التحسن جاء نتيجة عملية تعلم ستكتمل بمرور الوقت.



وأحرز اللاعب البالغ من العمر 21 عاما - الذي انضم الى سيتي مقابل 37 مليون جنيه استرليني (45.45 مليون دولار) قادما من شالكه في بداية الموسم - هدفه السادس في عشر مباريات ليحقق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الفوز 2-صفر على مضيفه سندرلاند يوم الأحد.



وأبلغ غوارديولا وسائل الإعلام: عندما تدفع أموالا طائلة للتعاقد مع لاعب يتوقع المدربون في جميع أنحاء العالم الافضل من هذا اللاعب. وعندما يبلي بلاء حسنا تكون الصفقة رابحة ولم تكلف النادي كثيرا وعندما يفعل خلاف ذلك يبدأ الناس في القول إنه كلف النادي غاليا دون طائل.



وتابع: أعتقد انه يملك امكانات كبيرة فهو سريع ويستطيع اختراق المدافعين وهي صفات يتمتع بها عدد قليل من اللاعبين في العالم. لكنه لا يزال في 21 من عمره ولذلك امامه بعض الوقت ليصبح لاعبا كبيرا.



وأشار غوارديولا - الذي أشرف على تدريب ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات خلال أربعة مواسم قضاها مع برشلونة - الى ان ساني يملك الامكانات اللازمة ليصبح واحدا من افضل اللاعبين في العالم.



وأضاف المدرب الإسباني يمكنني قول هذا لاني دربت سابقا أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل ميسي). ولذلك اعرف جيدا ان ساني يستطيع التطور. بالموهبة التي يمتلكها سيكون من المحزن ألا يصل الى المكانة التي تناسب قدراته.



ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ستوك سيتي صاحب المركز التاسع يوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفا على ميدلزبره في دور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت.