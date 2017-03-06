مشاكل غوتزه الصحية تبعده عن الملاعب إلى أجل غير معلوم

أكد يورغن والد اللاعب الألماني ماريو غوتزه نجم بروسيا دورتموند أن الأطباء يبحثون عن طريقة لعلاج نجله من مشكلات التمثيل الغذائي التي يعاني منها وبسببها ابتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

وقال يورجن غوتزه، والد اللاعب في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية: في القريب العاجل سيتم اتخاذ قرار فيما يخص العلاج اللازم. وأضاف والد ماريو قائلا: هو بخير ولكنه بمقدوره أن يكون أفضل إذا تحلى بالصبر.

وبعد خضوعه لعدة فحوصات على خلفية الإصابات العضلية المتكررة، التي عاني منها هذا الموسم، اكتشف الأطباء أن غوتزه (24 عاماً) صاحب هدف فوز ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 يعاني من سوء التمثيل الغذائي.

وقال كارل هاينز رومينيجه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ: إذا كان أحدهم يعاني من مثل هذه المشكلة، فلا يسعنا إلا أن نتمنى له الأفضل من أجل أن يعود ويجتاز هذا المرض أو هذه المشكلات.

وعاد غوتزه إلى بروسيا دورتموند مرة أخرى هذا الموسم قادما من بايرن ميونخ وسجل هدفا وحيدا منذ عودته.

وأعلن بروسيا دورتموند الأسبوع الماضي أن غوتزه سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة لأنه يحتاج طبقا لبيان النادي إلى الهدوء والمساندة.

وقال توماس توشيل، المدير الفني لدورتموند يوم الجمعة الماضي: إنه يحتاج لوقت لاستعادة عافيته ومن أجل أن يتلقى العلاج الأفضل ليعود إلى الملاعب ويقدم أفضل مستوياته.