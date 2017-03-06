مورينيو: أنا محبط.. لا نحصل على النقاط في ملعبنا

يشعر جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بالانزعاج من عدم قدرة فريقه على الفوز في مبارياته على أرضه وهو ما قد يكلفه فقدان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.



ويبقى يونايتد سادسا في الدوري الممتاز بعد تعادله 1-1 مع بورنموث يوم السبت وهو سابع تعثر على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم.



وأبلغ المدرب البرتغالي وسائل إعلام بريطانية: الحقيقة اننا نخسر الكثير من النقاط على أرضنا مثل مبارياتنا أمام هال سيتي وبيرنلي وبورنموث وستوك.



وتابع: إذا نظرتم الى النقاط التي خسرناها على ملعبنا، كل المباريات التي تعادلنا فيها .. ربما خسرنا 10 أو 12 نقطة. لو كنا قد حصلنا على هذه النقاط لكنا ليس فقط نتحدث عن الوجود بين الأربعة الأوائل ولكن كنا سنتحدث عن أول اثنين وربما الأول.



وعلى الرغم من عدم تعرض يونايتد للهزيمة في الدوري منذ الخسارة في ضيافة تشيلسي في أواخر أكتوبر أخفق مانشستر في تحويل الاستحواذ والهيمنة خلال مباريات الى انتصارات ليبتعد بثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع وله مباراة مؤجلة.



وقال مورينيو (54 عاما): هل أصبح من المستحيل اللحاق بالأربعة الأوائل؟ الاجابة لا. هناك مباريات قادمة ونقاط يتعين أن نكسبها ونقاط قد نخسرها ونقاط سنقاتل عليها لكن الحقيقة اننا نفقد الكثير من النقاط على أرضنا.



ويحل يونايتد ضيفا على روستوف الروسي في الدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يحول تركيزه إلى مواجهة في دور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي امام مضيفه تشيلسي.